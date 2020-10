Un furioso incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella segheria Holz Pichler, nei pressi di Ponte Nova, in val d’Ega. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a causa di ustioni e intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti molti vigili del fuoco dei corpi volontari dei pasi vicini. Ancora da chiarire le cause del rogo.