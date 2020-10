Sale il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, si registrano 4 nuovi decessi che portano a 304 il totale delle persone che hanno perso la vita in provincia di Bolzano tra ospedali e case di riposo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Vengono segnalati, inoltre, 190 nuovi casi positivi sulla base di 2.062 tamponi (893 i nuovi test) processati dai laboratori dell’Azienda sanitaria sempre nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone testate positive aumenta così a 7.187.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 133 (8 in più rispetto a ieri) e nelle strutture private convenzionate 48 (4 in più). A questi si aggiungono 15 pazienti in terapia intensiva (3 in più) e 41 in isolamento nella struttura di Colle Isarco (5 in più).

I collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test sono 314, dei quali 231 guariti. I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi sono 17, di cui 15 guariti.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.666 (58 in più).