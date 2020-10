Salvo per pochi centimetri: può considerarsi fortunato l’automobilista che ieri sera, domenica 25 ottobre, è uscito di strada con il suo Suv in valle Isarco, lungo la Statale 12, nei pressi dell’abitato di San Pietro Mezzomonte. L’uomo, 52 anni, ha perso il controllo dell’auto in curva: dopo aver battuto contro alcuni segnali stradali, il Suv si è fermato, rimanendo letteralmente in equilibrio su un guardrail a protezione di un fossato. Pochi centimetri più avanti e sarebbe finito di sotto. L’automobilista, che ha riportato solo ferite lievi, è riuscito a liberarsi e a scendere dall’auto in autonomia. Poi è stato portato in ospedale per dei controlli, mentre i vigili del fuoco volontari hanno recuperato la macchina.