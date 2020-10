I tamponi sono tanti (2.753), ma il numero di nuovi casi positivi fa impressione: +339, con un tasso di positività al 12,3%. Le persone ricoverate in ospedale sono 116, più 31 nelle strutture private convenzionate. In Terapia intensiva sono 11. Questi i dati domenicali che arrivano dalla vicina Alto Adige. Fortunatamente non si registra nessun decesso. Le persone in quarantena sono più di seimila.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (24 ottobre): 2.753

Nuovi casi positivi: 339

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 6.434



Numero complessivo dei tamponi effettuati: 218.797

Numero delle persone sottoposte al test: 113.387 (+1.331)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 116

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 31

Pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 32

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 11

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 296 (+0)

Persone in isolamento domiciliare: 6.327 (delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 24.796 (delle quali 1.522 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 31.123

Persone guarite: 2.951 (+8). A queste si aggiungono 938 (-1) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test (si tratta di una persona guarita che si è nuovamente positivizzata). Totale: 3.889 (+7)

Collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 314 (+45), 231 guariti (-1, dopo un controllo questa cifra è stata corretta; due collaboratori hanno lasciato il servizio prima di essere guariti e quindi non compaiono nel numero totale dei collaboratori guariti; una persona guarita si è nuovamente positivizzata)

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 17 (15 guariti)