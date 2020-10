Non solo tamponi: per individuare le persone contagiate dal coronavirus potrebbero a breve entrare in scena anche i cani. È il progetto a cui stanno lavorando alla Assistance Dog Academy di Christian Romen, a Caldaro. Forte di un’esperienza maturata qualche anno fa grazie alla collaborazione con l’Università di Milano per la diagnosi precoce di tumori, Romen ha pensato di ricorrere ai cani molecolari anche per trovare i contagiati Covid. Il cane viene istruito a riconoscere i cambiamenti nello stato di salute della persona infetta. In Finlandia, ad Helsinki, grazie ad progetto simile si sono già ottenuti risultati incoraggianti.