Primo bilancio sulle piste del ghiacciaio della val Senales, dove da un mese si scia in ottime condizioni e in piena sicurezza. L’area sciistica del ghiacciaio della Val Senales è stato uno dei primi comprensori sciistici ad aprire, secondo i piani, le sue piste a metà settembre. Un’esperienza che ha consentito di mettere a punto protocolli e procedure efficienti per contrastare i contagi da coronavirus. Una premessa fondamentale per affrontare una serena stagione invernale. Ed è anche per questo che i fuoriclasse dello sci della nazionale austriaca e la nazionale azzurra femminile hanno scelto proprio la val Senales per preparare l’esordio, ormai imminente, in Coppa del Mondo. Di questo e altro ci racconta il direttore marketing Stefan Hütter.