Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, hanno accertato, sulla base della valutazione di 1.002 tamponi, 17 nuovi casi positivi al coronavirus.

Il numero totale dei casi di infezione confermati, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 3.679.

Ad oggi, in provincia di Bolzano, sono stati effettuati complessivamente 184.296 tamponi su 95.487 persone (531 persone in più rispetto ad ieri).

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 21, mentre nessuno è in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 34. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.808, delle quali 34 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

I guariti sono 2.757 (14 in più rispetto ad ieri, ai qualki si aggiungono 915 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

In Austria uno stretto collaboratore del cancelliere Sebastian Kurz è risultato positivo al coronavirus.

L’intero staff, come anche il cancelliere e il suo vice Werner Kogler, sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo, informa l’agenzia Apa. L’ultimo contatto di Kurz e Kogler con l’infettato risale a mercoledì scorso. I due oggi effettueranno un secondo test.

Kurz questa mattina ha ripreso il lavoro nel suo ufficio, effettuando gli appuntamenti però per telefono oppure videoconferenza. Anche il consiglio dei ministri domani mattina si svolgerà in via telematica, come durante il lockdown. La ministra alle infrastrutture Leonore Gewessler si trova invece in autoisolamento dopo un caso di positività nel suo staff.