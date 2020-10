Altre positività al Covid 19 nella scuola in Alto Adige. Un bambino della scuola elementare «Stephan Schroffenegger» di Collepietra è risultato positivo e l’autorità sanitaria provinciale ha disposto la quarantena per i dieci studenti della classe e per un insegnante.

Si tratta del secondo caso nella scuola elementare.

Positivo al Covid anche uno studente dell’Istituto tecnico economico Heinrich Kunter di San Candido. L’autorità sanitaria ha avviato il monitoraggio dei contatti per emettere eventuali misure di quarantena.

Nelle scuole altoatesine sono stati registrati tre contagi anche tra gli allievi della scuola primaria Tambosi di Bolzano.

La classe è stata messa in quarantena fino al 13 ottobre come da indicazioni dell’ASL. Anche una classe dell’ITCAT Delai di Bolzano è stata messa in quarantena fino alla stessa data per un caso positivo accertato nei giorni scorsi relativamente al personale ausiliario della scuola di cui era già stata data notizia.

