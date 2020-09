Nuovi casi di infezione da coronavirus nelle scuole altoatesine. Il primo interessa la scuola elementare in lingua tedesca di Salorno, l’altro l’asilo di Egna.



Sono stati segnalati dalla direzione istruzione in lingua tedesca della Provincia di Bolzano.



Uno scolaro della scuola di Salorno è risultato positivo al covid-19 ed altri sei scolari che hanno avuto stretti contatti con lui si trovano ora in quarantena. Nessun insegnante è interessato da misure di quarantena.



L’aula utilizzata dalla classe è chiusa per l’intervento di sanificazione previsto per la giornata di oggi.



Un bambino è risultato positivo anche nell’asilo di Egna ed ora, altri 23 bambini oltre al personale pedagogico si trovano in quarantena domiciliare. Non è stato precisato di quante persone si tratti.

Gli altri gruppi classe della scuola materna proseguono normalmente la frequenza.



L’altroieri era stato accertato un caso di positività fra gli insegnanti della scuola dell’infanzia Dolomiti di Bolzano. La scuola ha adottato tutte le procedure previste nei protocolli di sicurezza e seguirà le indicazioni stabilite dall’Azienda sanitaria in merito, per garantire la tutela della salute dei bambini e del personale scolastico, informa una nota.

Al momento nessun bambino o insegnante è stato sottoposto alla quarantena preventiva.



La scuola prenderà contatto direttamente con le famiglie dei bambini del gruppo coinvolto e darà indicazioni sulle modalità organizzative.



Positiva, inoltre, anche una ragazza che frequenta le scuole superiori in lingua tedesca di Malles. Cinque compagni della ragazza sono in quarantena. Altri 22 studenti saranno sottoposti al test rapido. Visto che la settimana prossima i ragazzi avrebbero avuto le lezioni a distanza, la misura è stata anticipata a questa settimana.



Frattanto, cresce ancora il contagio da coronavirus in Alto Adige: sulla base di 1.462 tamponi valutati nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 37 nuovi casi positivi.