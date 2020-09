l corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in via Alto Adige a Bolzano. Il cadavere è stato scoperto questa mattina da un automobilista.

Sul posto è intervenuta la questura per rilievi del caso e per risalire all'identità dell'uomo, di origine sahariana. Si potrebbe trattare di un incidente oppure malore.

Dopo il ritrovamento del cadavere, un gruppo di migranti ha organizzato un corteo di protesta per chiedere che sia fatta piena luce sulla vicenda.