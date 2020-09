Nel giorno della riaperttura della scuola in molte altre zone d'Italia, Trentino compreso, in Alto Adige, che aveva riaperto una settimana prima, si ha notizia del primo contagio rilevato fra gli studenti.

È risultato positivo uno studente del liceo tecnico Max Valier di Bolzano: il ragazzo è asintomatico e per lui e i compagni di classe è scattato l'isolamento domiciliare, Oltre ai 23 studenti sono stati posti in quarantena anche tre insegnanti, perché le autorità sanitarie non hanno ritenuto vi fossero le condizioni per escludere che i docenti, malgrado una maggiore distanza, possano a loro volta esserse stati contagiati.

La positività dello studente sarebbe legata all'ambiente familiare, nel contesto di uno dei focolai delle aziende di lavorazione della carne.

In Alto Adige, ieri, i nuovi casi di positività sono stati otto.