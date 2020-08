Nella tarda serata di mercoledì scorso, in piazza Erbe, nel pieno centro di Bolzano, un litigio è degenerato in una violenta rissa: due uomini si sono picchiati di santa ragione, finendo ben presto a terra, dove hanno continuato la loro lotta, mentre una donna e un altro uomo partecipavano attivamente allo scontro, l’una cercando di allontanare uno dei due uomini, l’altro lasciandoli fare e prendendosela con quest’ultima. La scena poco edificante è stata ripresa da un avventore dei locali vicini. Il tema della sicurezza in centro a Bolzano sta diventando bollente, dopo che non molti giorni fa persino un carabiniere era stato aggredito da un uomo ubriaco.