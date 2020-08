Momenti di paura, nella mattinata di oggi, lungo l'autostrada del Brennero: intorno alle 5.40, in direzione nord, un furgone ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, anche se si pensa a un guasto tecnico (foto vigili del fuoco di Egna). Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Egna e quelli di Bolzano. Quando sono arrivati, il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme, che avevano intaccato anche le barriere antirumore presenti lungo quel tratto di carreggiata, danneggiandole vistosamente.

A seguire le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo, che hanno provocato code per circa 4 km in direzione Bolzano, c'erano anche le pattuglie della polizia stradale e i tecnici dell'A22.