«Non voglio cercare scuse e anzi lo voglio dire con chiarezza: ho fatto un grave errore». Lo dichiara Paul Köllensperger (Team K) ex Movimento 5 Stelle, uno dei consiglieri provinciali altoatesini che ha chiesto e ottenuto il bonus Covid per le partite Iva.

Köllensperger, che di professione è imprenditore, spiega che il suo commercialista lo aveva informato «sulle possibilità offerte da un recente decreto: un ecobonus per il risanamento energetico della casa e anche questi 600 euro per i detentori di partite Iva. Non avevo prestato grande attenzione alla questione e senza rifletterci sopra avevo fatto la domanda. Solo in questi giorni ho capito che si tratta proprio del contributo che ha creato tante polemiche».

«Non ho riflettuto, sono stato superficiale a non considerare e valutare tutti gli aspetti di questa vicenda. Questo non doveva succedere, e per questo chiedo scusa. Ho già restituito alla fonte il bonus, ma questo non cancella quanto accaduto, ne sono consapevole», conclude Köllensperger.