Due carabinieri sono stati aggrediti a Bolzano, venerdì scorso, durante un controllo serale in città. I militari erano intervenuti in vicolo delle Erbe a Bolzano per mettere fine ad una lite tra due persone. Quando gli hanno chiesto un documento d'identità, uno dei due è andato su tutte le furie, iniziando ad offenderli e minacciarli.

Scoperto che l'uomo aveva delle pendenze alla banca dati delle forze di polizia, gli hanno chiesto di seguirlo in caserma, ma il 41enne ha cercato di scappare mettendosi a correre. Due carabinieri lo hanno bloccato dopo pochi metri, mettendogli le manette, ma l'uomo ha reagito sputando ai militari. Anche due amici dell'albanese sono intervenuti per cercare di fermare i carabinieri che hanno quindi chiesto rinforzi. Ora, anche grazie a questo video, si sta cercando di individuarli.