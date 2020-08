In seguito a 3 casi di infezione da coronavirus è stata disposta ieri sera la sanificazione di una struttura alberghiera sull'Altipiano dello Sciliar, in Alto Adige. Dopo un infezione di un dipendente si sono riscontrate 2 nuovi infezioni su dipendenti della stessa struttura. Sono stati messi in quarantena immediatamente il proprietario della struttura e circa 20 dipendenti, i quali negli ultimi giorni hanno avuto contatti stretti con le persone infettate.

In accordo con il proprietario della struttura i responsabili dell'Azienda sanitaria per il monitoraggio della pandemia Covid-19, hanno disposto la sanificazione dell'immobile.

"Garantire la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte e minimizzare il rischio di nuovi contagi sono i nostri comuni obiettivi", spiega la direttrice del dipartimento di prevenzione Dagmar Regele. Sono già partiti i test Pcr su tutti i dipendenti, ospiti e stretti contatti nel contesto sociale delle persone infettate.

Fin ad ora non ci sono ulteriori risultati di infezioni di dipendenti, ospiti o altre persone.