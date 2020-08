Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha identificato 8 nuove infezioni da coronavirus, dopo i 15 di ieri, su 952 tamponi effettuati.

Sono ancora in corso le valutazioni dei tamposi eseguiti in relazione ai casi di infezione a Sesto in val Pusteria. Proseguono infatti i controlli epidemiologici e i test su dipendenti e ospiti di quattro strutture turistiche di Sesto e della vicina provincia di Belluno.

Finora gli esiti dei test risultano negativi e non evidenziano, quindi, casi di persone infette.

674 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19.

Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano sono ricoverati 2 pazienti.

In merito alle infezioni avvenute a Sesto, Pierpaolo Bertoli, direttore sanitario reggente, commenta: "Il protocollo di sicurezza che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha concordato con i responsabili del settore turistico ha funzionato molto bene. Il titolare della struttura alberghiera ha tempestivamente informato l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed i dipendenti coinvolti sono stati messi immediatamente in isolamento. In brevissimo tempo abbiamo avviato gli accertamenti epidemiologici ed i test."