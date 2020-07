Altre 15 nuove infezioni da coronavirus, su 1.109 tamponi effettuati, sono state identificate nelle ultime 24 ore dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Il numero delle persone risultate positive al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale, quindi, a 2.717.

Attualmente, si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 614 persone, 55 in più rispetto ai dati forniti ieri.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 8 pazienti affetti da Covid-19, mentre due sono assistiti nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano. Si tratta di due pazienti tornati in terapia intensiva dal reparto normale a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni.

Le persone guarite sono 2.323 (5 in più rispetto ad ieri). A queste si aggiungono 875 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.