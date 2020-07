Secondo incidente mortale in montagna in soli due giorni, in Alto Adige.

Una persona è morta precipitando per circa 150 metri, lungo un pendio ripido, sulla cima San Giacomo, in Val Sarentino.

La vittima è stata recuperata dal soccorso alpino e portato a valle dal Pelikan 2 dell'elisoccorso. Accertamenti sull'incidente vengono compiuti dai carabinieri.

Ieri, un sacerdote austriaco di 78 anni aveva perso la vita nella Valle di Sesto.