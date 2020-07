La Procura di Bolzano ha aperto indagini contro il direttore dell'associazione turistica della Val Badia, che, positivo al Covid-19, avrebbe violato la quarantena.

Come scrive il quotidiano Dolomiten, il direttore avrebbe ammesso le sue responsabilità e si sarebbe dimesso.

Il danno all’immagine per il settore turtistico della Val Badia, dove a seguito del caso, piovono disdette, sarebbe ingente.

Il direttore nei giorni scorsi aveva preso parte a dei festeggiamenti in un locale pubblico a La Villa pur sapendo di essere positivo al Covid ed essendo in quarantena.

In seguito al suo comportamento e a quello dei suoi genitori - anch’essi non rispettosi della quarantena - 40 persone sono state messe in quarantena.

L’uomo ed i suoi genitori sono indagati per il reato di epidemia colposa.