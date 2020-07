Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera sull'autostrada del Brennero verso le ore 22 a Mezzaselva in corsia nord. Un motociclista è caduto. Mentre stava per rialzarsi è stato investito da un veicolo. Il motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto sul colpo.

Sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e la Croce bianca.