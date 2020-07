L'assessore alla salute della Provincia di Bolzano, Thomas Widmann, è risultato positivo al coronavirus, dopo il ritorno da una vacanza in famiglia.

Lo rende noto la Provincia precisando che attualmente l'assessore si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone e finora si sono manifestati solo sintomi leggeri di malattia. Il paziente che ha dato origine alla catena di contagio non ha contratto il virus in Alto Adige, aggiungono i sanitari.

Quattro persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore in Alto Adige su 709 tamponi effettuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria.



Le persone sinora risultate positive al test del coronavirus sono 2.661. La somma - precisa la Provincia di Bolzano - deriva dal riconteggio dei casi, dal quale è risultato un positivo in meno: al numero corretto di 2.657 (-1 rispetto a quanto comunicato ieri) si sommano dunque i 4 nuovi casi rilevati ieri.



Al momento sono 7 i ricoverati perché affetti da Covid-19.

Nessuno è in terapia intensiva. Le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 273. Sono 2.287 (+7) le persone guarite.