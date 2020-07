Intervento dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, per un incendio a Merano. Il rogo è scoppiato in una casa al momento disabitata. Quando i pompieri dei corpi di Merano, Lagundo e Quarazze, sono giunti sul posto, due stanze dell’abitazione al piano terra erano completamente avvolte dalle fiamme.

Nonostante le difficoltà – la strada di accesso all’edificio è infatti molto stretta e non consente l’utilizzo dei mezzi di grandi dimensione – in poco tempo i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la casa, escludendo anche la presenza di feriti all’interno della stessa.