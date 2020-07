Ancora un caso positivo al coronavirus in Alto Adige: lo ha registrato l’Azienda sanitaria sulla base dei 577 tamponi valutati nelle ultime 24 ore. Restano stabili i ricoveri: 5 pazienti nei reparti ordinari ed uno in terapia intensiva, mentre altri 6 sono considerati casi sospetti.

Restano 2.266 le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 868 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.135.