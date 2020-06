Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha annunciato un ulteriore alleggerimento delle misure anti-covid.



Sugli autobus potranno essere occupati tutti i posti a sedere, con utilizzo della mascherina da parte di tutti i viaggiatori.



Nelle chiese vale il distanziamento sociale di un metro, mentre nelle saune pubbliche di due metri.



Per eventi va solo più previsto un rapporto di una persona ogni cinque metri quadri (e non dieci).



È nuovamente consentito lo sport di squadra.



Dal 5 luglio potranno aprire di domenica i negozi e dal 15 luglio le discoteche.



Oggi l’Alto Adige è tornato al «doppio zero» (nessun contagio e nessun decesso), dopo il picco di ieri con undici nuovi casi all’interno di un’unica famiglia. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 453 tamponi.



Nessuna persona è risultata positiva al test.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Il reparto di rianimazione del San Maurizio ospita un paziente Covid, che arriva da Innsbruck. Sono 11 le persone ospitate come casi spospetti presso le strutture dell’Azienda sanitaria. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva.



Sono quindi 2.252 (+0) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 857 persone (+2) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.109 (+2 rispetto al giorno precedente).