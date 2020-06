Si cerca di dare un'identità a quest'uomo, rinvenuto ieri deceduto nel bosco vicino al lago di Caldaro. Rinvenuto da un escursionista, l'uomo per ora non è ancora identificato. I militari della Stazione Carabinieri di Caldaro stanno indagando. Ma l’uomo era senza documenti né altri effetti personali. Aveva con sé solamente un apparecchio per misurare la glicemia nel sangue e si suppone quindi fosse diabetico.

L’uomo si presenta di corporatura esile, molto magro, barba e capelli bianchi, un po’ stempiato, occhi azzurri molto chiari.

L'appello delle forze dell'ordine

Tramite un software di fotoritocco in uso alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo carabinieri di Bolzano è stato elaborato questo identikit, che è una riproposizione a disegno della foto dell’uomo deceduto.

Se qualcuno lo riconoscesse è pregato di chiamare i carabinieri di Caldaro 0471-963142 oppure i carabinieri di Bolzano 0471-331.