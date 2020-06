Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 702 tamponi. Quattro delle persone testate sono risultate positive al test, rimane invariato il numero dei deceduti, così l'Azienda sanitaria altoatesina. Pertanto il numero delle persone positive al test del Coronavirus sale a quota 2.606.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19 e 17 casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverata una persona, un altro paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Restano quindi complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

155 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 3.055 le ersone guarite da Covid-19, ovvero due più di ieri, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria.