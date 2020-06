A seguito del divieto di circolazione per i mezzi pesanti in territorio austriaco e tedesco per la festività del Corpus Domini, giovedì 11 giugno, il commissariato del governo di Bolzano ha disposto a sua volta il divieto di circolazione, nella stessa giornata, sull’Autostrada del Brennero A22, tra Vipiteno ed il confine di stato in direzione nord per i mezzi adibito al trasporto di cose di peso superiore alle 7,5 tonnellate.

I mezzi pesanti che già si troveranno sull’A22 all’entrata in vigore del divieto (fra le ore 00.00 e le ore 22.00 dell’11 giugno), dovranno obbligatoriamente sostare presso il parcheggio Sadrobre di Vipiteno o presso altre aree che saranno rese disponibili da Autobrennero.

Sono previste esclusioni dal divieto per i mezzi che trasportano alcune categorie di merci, come il bestiame da macello, le derrate alimentari deperibili ed il soccorso stradale. Esclusi anche i trasporti combinati strada-rotaia in possesso della prenotazione ferroviaria.