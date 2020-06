Ancora una patente ritirata per eccesso di velocità in viale Druso a Bolzano. A pochi giorni dai 107 km/h fatti registrare da un automobilista, gli agenti della polizia municipale hanno sorpreso questa volta un motociclista di 38 anni residente nel capoluogo, che, in sella ad una potente Bmw, percorreva la strada a 86 km/h.



A carico del centauro è scattata una multa di 544 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente. Il documento di guida è stato quindi ritirato per essere trasmesso al commissariato del governo che dovrà decidere in merito alla sua sospensione, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 mesi.