Tragedia questo pomeriggio al lago di Caldaro, nel giorno della riapertura del lido: un giovane è affogato poco prima delle 16.

Secondo una prima ricostruzione la vittima è un ragazzo di 29 anni, originario del Gambia ma residente a Bressanone. Il giovane era a bordo di un pedalò insieme ad altre due persone quando si è tuffato in acqua. Ma poi i due amici, rimasti sul pedalò un uomo e una donna, non l'hanno visto riemergere. Un giovane si è tuffato a sua volta per cercare di aiutare l'amico, ma non ce l'ha fatta.



Sono scattate poco dopo lunghe ricerche da parte dei soccorritori, anche l'elicottero ha sorvolato il bacino, fino al tragico ritrovamento della salma, avvenuto poco dopo le 18.30 da parte dei vigili del fuoco sommozzatori.

La tragedia si è abbattuta improvvisa su un pomeriggio assolato, con il lago affollato da molti bagnanti. Ora le indagini stabiliranno come si è verificato esattamente l'incidente.

[foto TGRBolzano ]