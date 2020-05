Aveva appena 16 anni il ragazzo vittima di un terribile incidente avvenuto questa mattina all’alba in val Martello (foto Tgr Bolzano).



Era in macchina con altri tre amici, un ragazzo e due ragazze, tutti giovanissimi.



Il ragazzo che guidava, 19 anni, ha perso il controllo dell’auto, per cause non ancora chiarite: l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata in un prato. I quattro ragazzi sono rimasti incastrati tra le lamiere.



Li hanno liberati i soccorritori, che però, per uno di loro, non hano potuto fare nulla. Una delle ragazze, di 17 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Merano, con ferite gravi.



Il condicente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali colpose.