Nelle ultime 24 ore in Alto Adige non c’è stato alcun decesso per coronavirus.



Sono stati effettuati 794 tamponi, nessuno dei quali positivo. Aumentano le persone guarite, calano quelle in quarantena o isolamento. Lo riferisce l’Azienda sanitaria altoatesina. Sulla base di questi dati il numero delle persone positive al test del coronavirus resta 2.587.



A livello provinciale l’Azienda sanitaria informa che ad oggi sono stati effettuati complessivamente 57.104 tamponi su 25.999 persone.



Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 52 pazienti affetti da Covid-19 e 27 casi sospetti. Sono 3 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva e due in cliniche in Austria.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 174 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 291 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.



Sono 860 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria. Sono 2.794 le persone guarite da Covid-19, ovvero 34 in più rispetto a ieri.