Le Terme Merano si preparano a ripartire dopo la lunga chiusura imposta dall'emergenza coronavirus. Già da oggi,18 maggio, riapriranno il bistro, lo shop e la zona MySpa, mentre fra una settimana, il 25 maggio, toccherà al parco termale, con i suoi 52.000 metri quadri, accogliere gli ospiti per l'avvio ufficiale della stagione balneare all'aperto.

"Gli operatori della nostra struttura osserveranno le più rigorose misure di sicurezza e igiene per offrire agli ospiti una preziosa possibilità di svago - affermano il presidente di Terme Merano, Stefan Thurin, e la direttrice, Adelheid Stifter - Negli ultimi giorni abbiamo messo a punto i protocolli di sicurezza relativi alle zone che adesso possono essere riaperte". Le piscine coperte e il reparto saune riapriranno in un secondo momento, non appena le normative lo consentiranno.