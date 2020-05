Nessun nuovo contagio accertato e nessun nuovo decesso per coronavirus in Alto Adige. Per il terzo giorno consecutivo, secondi i dati riferiti dalla Provincia di Bolzano, il bilancio delle vittime dell'epidemia resta fermo a 290 (173 negli ospedali e 117 nelle case di riposo).

È fermo anche il conto dei pazienti per i quali è stato accertato il contagio, che sono 2.572, anche se in questo caso va segnalata una riduzione dei tamponi valutati nelle ultime 24 ore, che sono stati 362.

A livello provinciale, sono stati effettuati sinora complessivamente 50.381 tamponi su 22.731 persone. Nei normali reparti degli ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 61 pazienti, mentre altre 34 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono considerati casi sospetti. Sono sempre 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Alto Adige e altri due presso cliniche austriache.

Attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 963 persone. Il periodo di quarantena è concluso per 9.349 persone. Finora sono 10.312 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. In totale, le persone guarite dal Covid-19 sono 2.520, 16 in più rispetto a ieri.