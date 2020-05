In Alto Adige nessun decesso nelleultime 24 ore. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 713 tamponi, 2 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19.

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.569.

A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato sinora complessivamente 49.571 tamponi su 22.265 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 84 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 19 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 6 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 173 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 290 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

RETTIFICA: in un secondo momento, l'Azienda Sanitaria di Bolzano ha comunicato che i casi di nuovi contagi sono 3, e non 2.