Più netto rispetto al collega trentino Maurizio Fugatti, che procede con la via legislativa, ma cerca ancora un confronto con il governo, per la Fase 2 è deciso a usare gli strumenti dell'Autonomia, ovvero approvare una legge per regolare le riaperture.

"È inaccettabile che la nostra autonomia venga ulteriormente ristretta". Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, al termine della videoconferenza del ministro per le Regioni Francesco Boccia con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. "La Provincia di Bolzano percorrerà il complesso iter legislativo per far ripartire passo dopo passo la vita e l'economia in Alto Adige", conferma Kompatscher. "Avremmo preferito - aggiunge - che il governo avesse fatto un passo indietro e che ci avesse accordato spazio di manovra. In tal modo avrei potuto regolare con un'ordinanza la fase 2 per l'Alto Adige".