Il soccorso alpino della val Ridanna e l’elisoccorso Pelikan 2 hanno tratto in salvo ieri due escursionisti dalla gola Achrain. I loro due cani erano finiti nel torrente e sono stati trascinati via dalla corrente. Nel tentativo di salvarli i due uomini sono entrati in acqua e non sono più riusciti a risalire la sponda del torrente. Hanno così lanciato l’allarme, ma non hanno potuto indicare la loro posizione precisa. Dopo aver perlustrato entrambe le sponde, il soccorso alpino li ha localizzati e recuperati con l’ausilio dell’elicottero. I due cani sono invece annegati.