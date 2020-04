Invitato ad uscire da un supermercato per il suo comportamento molesto, ha reagito sputando contro gli addetti alle vendite e le persone presenti.



È accaduto a Bolzano, in Via Bottai.



L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è poi allontanato avendo compreso che erano stati avvertiti i carabinieri. I militari lo hanno comunque bloccato a breve distanza dal negozio e, alla richiesta dei documenti, l’uomo ha reagito cercando di aggredirli.



Portato in caserma è stato quindi identificato: si tratta di un cittadino marocchino irregolare in Italia perché colpito da un decreto di espulsione. È stato arrestato per resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.