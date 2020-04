E’ morta all’età di 91 anni a Bolzano l’avvocato ed ex parlamentare di Alleanza Nazionale Adriana Pasquali.

Nella sua lunga carriera - ha avuto fra l’altro un premio per essere stata la donna che ha sommato più annualità di iscrizione all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti - è sempre stata una protagonista della vita sociale e politica della Regione.

Laureata a soli 21 anni, procuratore a 23, avvocato per esami poco più di 2 anni dopo, Adriana Pasquali è stata - tra il resto - anche la prima a Bolzano (e una delle prime in Italia) a presentare domanda di separazione quando nel 1970 entrò in vigore la legge sul divorzio.

Fu anche senatrice di Alleanza nazionale, ha rappresentato l’Alto Adige a Roma nella tredicesima legislatura, dal 1996 al 2001 ed ha ricoperto gli incarichi in 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) della quale è stata anche Vicepresidente. Poi del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.