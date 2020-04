Sono 44 le persone risultate positive al Covd-19 nelle ultime 24 ore in Alto Adige. L’accertamente è avvenuto sulla base della valutazione di 913 tamponi. Il numero totale, che ora sono 2.224, continua a crescere, ma, almeno in apparenza, con un ritmo più lento.

Aumentano anche le vittime: con 4 nuovi decessi, avvenuti tutti negli ospedali, sono adesso 221, di cui 82 nelle case di riposo.

In crescita anche le persone guarite che sono 415. A queste si aggiungono 172 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 587 (più 35 rispetto a ieri). A livello provinciale, sono stati effettuati finora 25.370 tamponi su 12.551 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 204 pazienti affetti da Covid-19. Altre 73 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti.

È sceso a 25 il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (in Trentino sono circa il doppio). Ad oggi vi sono inoltre 8 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania. 3.019 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 5.324 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.

Finora sono 8.343 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. Resta stabile il numero - sono 216 - degli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del coronavirus. A questi si aggiungono 11 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

