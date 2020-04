Ancora due decessi per coronavirus in Alto Adige. Entrambi si sono verificati nelle case di riposo, portando a 82 il totale degli ospiti delle residenze per anziani deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In complesso, considerando anche i 135 pazienti morti negli ospedali, le vittime del Covid-19 in provincia di Bolzano sono 217. Ieri il numero dei decessi era tornato a salire, tanto da far registrare 11 vittime.

I nuovi contagi sono 35 accertati sulla base della valutazione di 300 tamponi. In totale, il niumerro delle persone positive al test sono 2.180. Finora, sono stati effettuati 24.457 tamponi su 12.194 persone. I collaboratori dell'Azienda sanitaria provinciale che hanno contratto l'infezione sono 216.

A questi si aggiungono 11 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Scende ancora - adesso sono 26 - il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Vi sono inoltre 8 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 204 pazienti affetti da Covid-19. Altre 68 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti.