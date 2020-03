Sarà un ponte aereo dalla Cina, curato grazie ad aziende altoatesine e con la collaborazione del Land Tirolo, a far arrivare a Bolzano mascherine e dispositivi di protezione; di questo carico, verranno cedute alla protezione civile italiana 15 milioni di maschere protettive. Un altra parte sarà destinata a Vienna. Lo ha annunciato ieri il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che ha stabilito il contatto tramite l’azienda altoatesina Oberalp Group, che produce tra l’altro il marchio di abbigliamento di montagna Salewa.

«L’Alto Adige ha deciso di cedere parte della prima consegna alla Protezione Civile Italiana, in modo che il materiale di protezione possa essere distribuito ad altre regioni che ne hanno urgente bisogno», spiega Kompatscher.

In questa situazione critica è importante che tutti ricevano il materiale necessario.

È già in volo su un aereo dell’Austrian Airlines una prima consegna, destinata in parte all’Alto Adige. Altri lotti sono attesi nei prossimi giorni: il resto dell’ordine altoatesino, ma anche parti della consegna di 15 milioni di maschere per la protezione civile. Il resto sarà portato in Italia il 31 marzo con un volo dell’Esercito Italiano.

«La difficoltà stava nel trasporto di queste merci dalla Cina all’Alto Adige» spiega il presidente Arno Kompatscher, a proposito dell’ordine di 15 milioni di mascherine in Cina. «In collaborazione con la ditta Oberalp è stato infine possibile realizzare un “ponte aereo”, in modo che la prima consegna parziale di 1,5 milioni di maschere e di 450.000 tute protettive arrivi già lunedì dalla Cina e atterri a Vienna».

Secondo Kompatscher, questo ponte aereo servirà ora anche a garantire che il Land Tirolo riceva il suo ordine. Nel frattempo anche il Tirolo ha ordinato materiale protettivo in Cina. «Dato che il Tirolo riceverà solo in un secondo tempo alcune delle sue mascherine, l’Alto Adige condividerà anche con il Tirolo le mascherine già ricevute», dice il presidente altoatesini.

«Questo è un grande esempio di cooperazione nell’Euregio, ma soprattutto a livello transfrontaliero», sottolinea Kompatscher. Che però non cita mai il terzo partner dell’Euregio Tirolese: il Trentino.

Il governatore altoatesino sottolinea «il grande supporto logistico fornito dal governo austriaco, in particolare dal cancelliere Sebastian Kurz. Questa collaborazione si rivela dunque utile non solo all’Alto Adige e al Tirolo, ma anche alle altre regioni italiane. Con le consegne successive nei prossimi giorni, la situazione dovrebbe migliorare per tutti».