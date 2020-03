Nell’ambito delle misure prese per difendere la popolazione dal pericolo rappresentato dalla diffusione del coronavirus COVID-19, il Comune di Bolzano ha incaricato una ditta specializzata della disinfestazione di strade, piazze e parchi gioco della città. Il prodotto utilizzato allo scopo è perossido di idrogeno al 50%, solubilizzato in acqua al 5% ed erogato attraverso un atomizzatore montato su pick-up.

Il prodotto atomizzato immesso nell’atmosfera per decadimento opererà azione virucida e battericida su tutte le superfici su cui si verrà ad appoggiare. Tale soluzione non brucia le piante, non ossida i metalli, non unge, non decolora e una volta a terra, risulta totalmente biodegradabile. Il rilascio in atmosfera fa sì che anche qualora, accidentalmente, una persona o un animale dovesse venire a contatto con le microparticelle disperse non esistono rischi di intossicazione, fatto salvo il contatto diretto con le mucose che potrebbe provocare lieve bruciore.

L’intervento si svolgerà nelle quattro notti comprese tra lunedì 16 e giovedì 19 marzo, dalle ore 21.00 alle 6.00.

Allo scopo la città è stata divisa in quattro zone, con il seguente calendario: lunedì 16 marzo: città nuova Sud (zona a Sud di via Druso e a Nord dell’Isarco); martedì 17 marzo: Otrisarco, Aslago ed ex zona industriale (zona a Sud del Talvera); mercoledì 18 marzo: centro storico e Rencio (zona a Est del Talvera e Nord dell’Isarco); giovedì 19 marzo: città nuova Nord (zona a Ovest del Talvera e a Nord di via Druso), si legge in una nota del Comune.

A scopo precauzionale s’invitano tutte le persone a restare nella propria abitazione nelle notti e negli orari in cui si svolgerà l’intervento di disinfestazione.