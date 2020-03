Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige chiede agli sportivi e appassionati di limitare fortemente, o rinunciare, alle attività in montagna e in grotta: scialpinismo, ciaspolate, escursioni, esplorazioni speleo e arrampicate. «Eventuali incidenti potrebbero aumentare il carico di lavoro degli ospedali e dei medici, fortemente provati dall’emergenza coronavirus. Ti chiediamo di attenerti scrupolosamente alle indicazioni della Protezione Civile e del Governo/della Provincia e di rinunciare a spostamenti non necessari e alle attività sportive potenzialmente pericolose, anche nei pressi della tua abitazione», si legge in una nota.