AGGIORNAMENTO: La donna trovata morta la scorsa notte ad Appiano, R.B. di 28 anni, sarebbe stata accoltellata da un uomo, suo conoscente, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. Lo riferisce la procura della repubblica di Bolzano.



«Sono state raccolte tutte le immagini relative agli spostamenti dell’indagato e repertati diversi oggetti utili per la ricostruzione della dinamica dei fatti», aggiunge la procura.

L’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni.

La Procura di Bolzano sta indagando per l’uccisione di una donna, trovata questa notte morta ad Appiano. Per il momento non sono trapelate altre notizie.



Il delitto è avvenuto nel centro di San Michele di Appiano. La vittima sarebbe la titolare di un esercizio pubblico.