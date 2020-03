L'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder il 20 febbraio scorso, in gran segreto, ha sposato Angelika Pircher.

"Si è avverato il nostro sogno di sposarci in tutta tranquillità", dice il 78enne al giornale Dolomiten. La coppia in mattinata ha ancora partecipato a Innsbruck alla cerimonia di consegna delle onorificenze del land Tirolo, per poi tornare in Alto Adige. Il fatidico sì è stato pronunciato nel municipio di Lagundo, in presenza del sindaco Ulrich Gamper, le figlioletta Greta e due testimoni di nozze.