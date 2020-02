Un grave incidente si è verificato in mattinata all’Alpe di Siusi. Un bambino lituano di 6 anni si è gravemente ferito scendendo con lo slittino. Il bambino è uscito dalla pista e non è caduto dalla seggiovia Panorama come era stato precedentemente ipotizzato. Il piccolo è stato soccorso dal team dell’elisoccorso Pelikan 1 e trasportato all’ospedale di Bolzano dove lotta con la vita.