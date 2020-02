Intervento dei vigili del fuoco per un incendio in centro storico a Bolzano, questa mattina. Il corpo permanente è intervenuto in via Portici per un rogo in un sottotetto in via Portici. La colonna di fumo è stata notata anche nei dintorni del capoluogo altoatesino.

L’incendio attualmente risulta sotto controllo. «Il rogo - ha spiegato Francesca Monti del corpo permanente dei vigili del fuoco - è partito da un appartamento. Nella mansarda le fiamme sono state velocemente spente, ma purtroppo nel frattempo l’incendio si era propagato sul tetto». Sul posto sono intervenuti una cinquantina di pompieri, come anche vigili urbani e carabinieri.