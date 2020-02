Due appartamenti nel centro storico di Bolzano sono stati danneggiati da un incendio scoppiato questa mattina, come anche le strutture del tetto del caseggiato che è stato scoperchiato per evitare un ulteriore propagazione e lo spegnimento di tutti i focolai ancora presenti.

L’incendio fortunatamente non ha causato feriti o vittime.

Il corpo permanente dei vigili del fuoco è intervenuto infatti prontamente in via Portici per il rogo in un sottotetto spegnendo l’incendio nel giro di un’ora.

«Il rogo - ha spiegato Francesca Monti del corpo permanente dei vigili del fuoco - è partito da un appartamento. Nella mansarda le fiamme sono state velocemente spente, ma purtroppo nel frattempo l’incendio si era propagato sul tetto».

Sul posto sono intervenuti una cinquantina di pompieri, come anche vigili urbani e carabinieri.

La colonna di fumo è stata notata anche nei dintorni del capoluogo altoatesino.

Sul posto si trovano tuttora le squadre dei vigili del fuoco, il vice sindaco Luis Walcher, la polizia municipale, i carabinieri, la Croce bianca, la Seab, l’ufficio Tutela Ambiente del Comune di Bolzano.

