Carlo Santucci, 34 anni, medico, ha ricevuto dal presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «Per l’altruismo e l’impegno profuso nel delicato intervento di primo soccorso che, nell’agosto 2019, ha permesso di salvare la vita a una donna in arresto cardiaco su un treno austriaco diretto a Dobbiaco».



Medico chirurgo precario, Santucci per molti anni ha lavorato nelle ambulanze e al momento è insegnante di primo soccorso. In vacanza in Alto Adige, il 27 agosto scorso, mentre era in treno è intervenuto, su richiesta dei passeggeri, in soccorso di una donna in arresto cardiaco praticandole il massaggio cardiaco e tenendola in vita per quaranta minuti, finché non è arrivato l’elisoccorso austriaco che l’ha trasportata in ospedale. In passato, praticando la manovra di Heimlich, Santucci aveva salvato un bambino dal soffocamento.